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Ждут наставлений Кремля: СБУ перехватила разговоры главарей ОРДО

СБУ перехватила разговоры главарей террористической организации “ДНР”, в которых они обсуждают изменения во властной структуре и согласование этих действий с Кремлем.

– 6 сентября 2018 примерно в 18.30 “официальный советник” уже погибшего Александра Захарченко Александр Казаков позвонил Дмитрию Трапезникову, который в то время исполнял обязанности “главы ДНР”. Они четко рассчитывают на решение ситуации Владиславом Сурковым, всем известным в ипостаси помощника президента РФ Путина, – отметили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Во время общения стало понятно, что они ожидают вердикт после соответствующего экстренного совещания в Москве по окончательному утверждению в РФ будущего “главы ДНР” и состава “Совета Министров ДНР”.

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– В тот же день около 9 вечера между (в то время и.о. “председателя ДНР”. – Ред.) Дмитрием Трапезников и Денисом Пушилиним, который занимал должность “главы Народного Совета ДНР”, состоялась еще одна показательная беседа. Товарищи согласовывали свои действия совместно с “руководителем МГБ ДНР Павленко” относительно скорейшей нейтрализации Казакова (советника Захарченко. – Ред.) через лишение его свободы, – добавили в СБУ.

По их информации, Казаков в собственных целях планировал героизировать образ бывшего главаря “ДНР” и обеспечить сохранение власти так называемой “группы Захарченко”.

Содержание переговоров указывает на существующий устойчивый конфликт между руководителями “республики”. Он доказывает намерения Пушилина и Трапезникова в любой способ избавиться от влиятельных конкурентов из команды Захарченко, в частности Казакова и Тимофеева, (Ташкент) и завершить местный “государственный переворот”.

Ранее Факты ICTV писали, что основной версией убийства Александра Захарченко в СБУ считают “зачистку тех, кто в 2014 году способствовал введению российских войск на Донбасс”.

Фото: СБУ.

Видео: СБУ.

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