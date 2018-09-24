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Жириновского вызвали на допрос в СБУ

В Правительственном курьере обнародована повестка, которой СБУ вызвала на допрос депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Володимир Жириновський

Скандальный российский депутат, которого обвиняют в финансировании боевиков на Донбассе, должен явиться на допрос 27 сентября, передает УНН.

– Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский, 25.04.1946 г.р., проживающий по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Нежинская, 14, в соответствии с требованиями ст.ст.133, 135, 290, 297-5 УПК Украины вызывается на 9.00 27 сентября 2018 года к старшему следователю в ОВД ГСУ СБ Украины Македонского В. П. в каб. 716 по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 33, – говорится в сообщении.

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Отмечается, что Жириновского ждут в СБУ для вручения подозрения и допроса в качестве подозреваемого.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева 18 сентября предоставил разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Владимира Жириновского и еще двух депутатов Госдумы РФ по подозрению в финансировании террористов на Донбассе.

По этим фактам ГПУ в 2017 и 2018 годах объявила о подозрении в финансировании терроризма Жириновскому и двум его коллегам. Им грозит 10-12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ФотоВладимир Жириновский/facebook

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