Жириновского вызвали на допрос в СБУ

В Правительственном курьере обнародована повестка, которой СБУ вызвала на допрос депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Скандальный российский депутат, которого обвиняют в финансировании боевиков на Донбассе, должен явиться на допрос 27 сентября, передает УНН.

– Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский, 25.04.1946 г.р., проживающий по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Нежинская, 14, в соответствии с требованиями ст.ст.133, 135, 290, 297-5 УПК Украины вызывается на 9.00 27 сентября 2018 года к старшему следователю в ОВД ГСУ СБ Украины Македонского В. П. в каб. 716 по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 33, – говорится в сообщении.

Читайте: Отвратительная с***: Жириновский обматерил Собчак и получил в лицо

Отмечается, что Жириновского ждут в СБУ для вручения подозрения и допроса в качестве подозреваемого.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева 18 сентября предоставил разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Владимира Жириновского и еще двух депутатов Госдумы РФ по подозрению в финансировании террористов на Донбассе.

По этим фактам ГПУ в 2017 и 2018 годах объявила о подозрении в финансировании терроризма Жириновскому и двум его коллегам. Им грозит 10-12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Владимир Жириновский/facebook