Чекають настанов Кремля: СБУ перехопила розмови ватажків ОРДО

СБУ перехопила розмови ватажків терористичної організації “ДНР”, в яких вони обговорюють зміни у владній структурі та погодження цих дій з Кремлем.

– 6 вересня 2018 року приблизно о 18.30 “офіційний радник” вже загиблого Олександра Захарченка Олександр Казаков зателефонував Дмитру Трапезнікову, який на той час виконував обов’язки “голови ДНР”. Вони чітко розраховують на вирішення ситуації Владиславом Сурковим, усім відомим в іпостасі помічника президента РФ Путіна, – зазначили у прес-службі Служби безпеки України.

Під час спілкування стало зрозуміло, що вони очікують вердикт після відповідної екстреної наради у Москві щодо остаточного затвердження у РФ майбутнього “глави ДНР” та складу “Совета Министров ДНР”.

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– У той же день близько 9 вечора між (на той час в.о. “голови ДНР”. – Ред.) Дмитром Трапезніковим та Денисом Пушиліним, який обіймав посаду “голови Народного Совета ДНР”, відбулася ще одна показова розмова. Товарищі узгоджували свої дії спільно із “керівником МГБ ДНР Павленком” стосовно якнайшвидшої нейтралізації Казакова (радника Захарченка. – Ред.) через позбавлення його волі, – додали в СБУ.

За їхньою інформацією, Казаков у власних цілях планував героїзувати образ колишнього ватажка “ДНР” та забезпечити збереження влади так званої “групи Захарченка”.

Зміст перемовин вказує на існуючий сталий конфлікт між керманичами “республіки”. Він доводить наміри Пушиліна та Трапезнікова у будь-який спосіб позбутись впливових конкурентів з команди Захарченка, зокрема Казакова і Тимофеєва, (Ташкент) та завершити місцевий “державний переворот”.

Раніше Факти ICTV писали, що основною версією вбивства Олександра Захарченка в СБУ вважають “зачистку тих, хто в 2014 році сприяв введенню російських військ на Донбас”.

Фото: СБУ.

Відео: СБУ.