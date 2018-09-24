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“Трохи випила”: в Києві п’яна жінка на Lanos влетіла у церкву

У Києві на вулиці Теодора Драйзера у неділю, 23 вересня, ввечері жінка напідпитку за кермом Daewoo Lanos влаштувала серйозну ДТП і врізалась у будівлю церкви.

Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Dacia Logan, він їхав у бік вулиці Оноре де Бальзака, перед ним рухався ВАЗ 2106, який на під’їзді до перехрестя різко пішов праворуч. Цієї ж миті у Dacia лоб у лоб влетів Lanos із вимкненими фарами.

Від потужного удару Dacia вилетіла на протилежний бік дороги, а Lanos поїхав далі і, проїхавши близько 200 метрів, зупинився лише в будівлі церкви Ісуса Христа.

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Як з’ясувалося, за кермом авто-порушника перебувала жінка, яка мала зовнішні ознаки алкогольного сп’яніння. Згодом вона зізналася, що “трохи випила”.

Нагадаємо, днями у Києві п’яний водій на Daewoo розбив у ДТП 4 автомобілі.

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