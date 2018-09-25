Летел с 10 этажа: сосед снизу словил падающего мальчика

В Астане маленький ребенок выпал с балкона десятого этажа, однако его поймал сосед, живущий этажом ниже.

7-летний ребенок, которого оставили на 15 минут одного в квартире, сказал, что просто хотел выйти погулять, пишет TJ.

– Я вышел на балкон, услышал на улице крики, люди бегали. Я открыл окно, выглянул. Смотрю, примерно в мою сторону смотрят. Поднял глаза наверх и увидел, что там висит ребёнок. Он сорвался вниз, падал уже, и я его поймал. К себе затащил на балкон, – сказал герой видео Артем Карев.

По словам Артема, он знает мать ребенка и всегда с ней здоровается. В момент инцидента она находилась на улице.

Читайте: В Одессе мужчина выпрыгнул с 7 этажа и выжил

Напомним, как полицейский поймал ребенка, упавшего с 3 этажа.