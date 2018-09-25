Летів з 10 поверху: сусід знизу зловив хлопчика, що падав

В Астані маленька дитина випала з балкона десятого поверху, проте його зловив сусід, що живе поверхом нижче.

7-річний хлопчик, якого лишили на 15 хвилин одного у квартирі, сказав, що просто хотів вийти погуляти, пише TJ.

– Я вийшов на балкон, почув на вулиці крики, люди бігали. Я відкрив вікно, визирнув. Дивлюся, приблизно в мою сторону дивляться. Підняв очі вгору і побачив, що там висить дитина. Вона зірвалася вниз, падала вже, і я її зловив. До себе затягнув на балкон, – сказав герой відео Артем Карєв.

За словами Артема, він знає матір дитини і завжди з нею вітається. У момент інциденту вона перебувала на вулиці.

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Нагадаємо, як поліцейський спіймав дитину, що впала з 3 поверху.