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В 5 метрах от жилых домов: в Одессе в санатории вспыхнул пожар

Сегодня в Одессе вспыхнул масштабный пожар в санатории Красные зори. Информации о пострадавших и погибших пока нет.

пожежники

Как сообщает издание Думская со ссылкой на очевидцев, возгорание возникло на втором этаже заброшенного корпуса. Огонь быстро распространился на крышу.

На место происшествия стянулись четыре пожарных расчета, которые пытались предотвратить распространение огня на соседние здания. Крыша обрушилась вместе с перекрытиями.

Пожар произошел в пяти метрах от частных жилых домов, жителей которых эвакуировали.

Замглавы ГУ ГосЧС Украины в Одесской области Александр Крицкий рассказал, что загорелся двухэтажный ныне не задействованный корпус. По его словам, вся база Красные зори на данный момент пустует.

Пламя охватило площадь примерно в 500 квадратных метров, а на территории санатория не было действующих противопожарных источников воды. Пожарные подключались к гидрантам по соседству.

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К слову, из-за пожара на газопроводе в Сумах, который произошел ще 21 сентября, без газа остаются почти 2 тыс. абонентов.

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