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У 5 метрах від житлових будинків: в Одесі у санаторії спалахнула пожежа

Сьогодні в Одесі спалахнула масштабна пожежа у санаторії Червоні зорі. Інформації щодо постраждалих і загиблих поки немає.

пожежники

Як повідомляє видання Думськая з посиланням на очевидців, займання виникло на другому поверсі занедбаного корпусу. Вогонь швидко поширився на дах.

На місце події стяглися чотири пожежні мащини, які намагалися запобігти поширенню вогню на сусідні будівлі. Дах обвалився разом з перекриттями.

Пожежа сталася у п’яти метрах від приватних житлових будинків, жителів яких евакуювали.
Заступник голови ГУ ДСНС України в Одеській області Олександр Крицький розказав, що загорівся двоповерховий нежилий корпус. За його словами, вся база Червоні зорі на даний момент пустує.

Полум’я охопило площу приблизно 500 кв. м, а на території санаторію не було діючих протипожежних джерел води.

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До речі, через пожежу на газопроводі в Сумах, який сталася ще 21 вересня, без газу залишаються майже 2 тис. абонентів.

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