На железнодорожном переезде под Николаевом скоростной поезд Интерсити сообщением Херсон-Киев протаранил автомобиль Славуту. Водитель и пассажир авто погибли.
Об этом сообщает издание Новости-N.
Отмечается, что водитель, проигнорировав звуковую и световую сигнализацию, выехал на железнодорожный переезд возле станции Лоцкино.
Двигавшийся на скорости около 100 км поезд протаранил Славуту и отбросил ее на расстояние около 200 метров.
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В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля.
При этом никто из пассажиров поезда и бригады тепловоза не пострадал.
После аварии поезд задержался примерно на час.
Под Николаевом Интерсити отбросил Славуту на 200 м / 2 фотографии
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Фото: Новини-N
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