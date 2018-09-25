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Под Николаевом Интерсити отбросил Славуту на 200 м

На железнодорожном переезде под Николаевом скоростной поезд Интерсити сообщением Херсон-Киев протаранил автомобиль Славуту. Водитель и пассажир авто погибли.

Під Миколаєвом Інтерсіті відкинув Славуту на 200 м

Об этом сообщает издание Новости-N.

Отмечается, что водитель, проигнорировав звуковую и световую сигнализацию, выехал на железнодорожный переезд возле станции Лоцкино.

Двигавшийся на скорости около 100 км поезд протаранил Славуту и отбросил ее на расстояние около 200 метров.

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В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля.

При этом никто из пассажиров поезда и бригады тепловоза не пострадал.

После аварии поезд задержался примерно на час.

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Под Николаевом Интерсити отбросил Славуту на 200 м / 2 фотографии

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ФотоНовини-N

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