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Столб черного дыма. Крупный пожар в центре Киева

На Новопечерских Липках в центре Киева произошел пожар.

Пожежа у Києві

Об этом сообщает Киев Оперативный.

– Очень серьезный пожар прямо сейчас охватил Новопечерские Липки. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают пожарные, – говорится в сообщении.

За данными dtp.kiev.ua, горит незаселенный дом на улице Мичурина, 5.

Предварительно, загорелась обшивка на 6-м этаже.

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Столб черного дыма. Крупный пожар в центре Киева / 3 фотографии

Читайте: В 5 метрах от жилых домов: в Одессе в санатории вспыхнул пожар

Напомним, на днях в Шевченковском районе Киева загорелась крыша 5-этажного недостроенного дома.

ВидеоКиїв Оперативний

Фотоdtp.kiev.ua

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