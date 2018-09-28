На Новопечерських Липках у центрі Києва сталася пожежа.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
– Дуже серйозна пожежа прямо зараз охопила Новопечерські Липки. Інформація про потерпілих уточнюється. На місці працюють пожежники, – йдеться у повідомленні.
За данимі dtp.kiev.ua, горить незаселений будинок на вулиці Мічуріна, 5.
Попередньо, загорілася обшивка на 6-му поверсі.
Фото: dtp.kiev.ua
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Стовп чорного диму: масштабна пожежа у центрі Києва / 3 фотографии
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Нагадаємо, днями у Шевченківському районі Києва загорівся дах 5-поверхового недобудованого будинку.
Відео: Київ Оперативний
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