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Стовп чорного диму: масштабна пожежа у центрі Києва

На Новопечерських Липках у центрі Києва сталася пожежа.

Пожежа у Києві

Про це повідомляє Київ Оперативний.

– Дуже серйозна пожежа прямо зараз охопила Новопечерські Липки. Інформація про потерпілих уточнюється. На місці працюють пожежники, – йдеться у повідомленні.

За данимі dtp.kiev.ua, горить незаселений будинок на вулиці Мічуріна, 5.

Попередньо, загорілася обшивка на 6-му поверсі.

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Стовп чорного диму: масштабна пожежа у центрі Києва / 3 фотографии

Читайте: У 5 метрах від житлових будинків: в Одесі у санаторії спалахнула пожежа

Нагадаємо, днями у Шевченківському районі Києва загорівся дах 5-поверхового недобудованого будинку.

ВідеоКиїв Оперативний

Фото: dtp.kiev.ua

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