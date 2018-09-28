В Киевской области сообщили о подозрении горе-матери, которая канцелярским ножом пыталась убить 13-летнего сына.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Как установили правоохранители, в сентябре в г. Белая Церковь 41-летняя женщина, находясь по месту своего жительства в депрессивном состоянии, вызванным тяжелым материальным положением, решила убить малолетнего сына.

– Горе-мать взяла канцелярский нож и, подойдя к кровати своего малолетнего сына, который в то время спал, нанесла ему один порез по шее. В это время пострадавший проснулся и, оттолкнув от себя мать, скрылся в ванную. После этого женщина намеревалась покончить жизнь самоубийством, однако вызвала скорую помощь, – говорится в сообщении.

Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (незаконченное покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Читайте: Перепутал с животным: на Закарпатье грибник застрелил мужчину

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве женщина во время ссоры нанесла ножевое ранение своему 7-летнему сыну.