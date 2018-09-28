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Ударила ножем у шию. Під Києвом жінка намагалася вбити 13-річного сина

На Київщині повідомлено про підозру горе-матері, яка канцелярським ножем намагалась вбити 13-річного сина.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Як встановили правоохоронці, у вересні у м. Біла Церква 41-річна жінка, перебуваючи за місцем свого проживання в депресивному стані, викликаним скрутним матеріальним становищем, вирішила вбити малолітнього сина.

– Горе-мати взяла канцелярський ніж та, підійшовши до ліжка свого малолітнього сина, який на той час спав, нанесла йому один поріз по шиї. У цей час потерпілий прокинувся та, відштовхнувши від себе матір, сховався до ванної кімнати. Після цього жінка мала намір покінчити життя самогубством, проте викликала швидку медичну допомогу, – йдеться у повідомленні.

Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (незакінчений замах на умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

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До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Києві жінка під час сварки нанесла ножове поранення своєму 7-річному синові.

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