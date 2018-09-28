PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Перепутал с животным: на Закарпатье грибник застрелил мужчину/

Перепутал с животным: на Закарпатье грибник застрелил мужчину

В урочище вблизи села Грабово (Закарпатская область) мужчина застрелил местного жителя.

В урочище вблизи села Грабово (Закарпатская область) мужчина, во время сбора грибов, застрелил местного жителя, приняв его за хищное животное, сообщает пресс-служба ГУНП в Закарпатской области.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что житель села Грабово обнаружил в кустарнике в урочище мужчину с огнестрельным ранением.

– Правоохранители установили, что 20-летний заявитель в лесу во время сбора грибов услышал шум из зарослей и, перепутав потерпевшего с хищным животным, выстрелил в него. После совершенного житель Грабова пытался оказать неотложную помощь раненому и отвезти его в больницу. По дороге в медучреждение 50-летний мужчина скончался. После этого молодой человек запаниковал и сообщил, что нашел погибшего уже подстреленным, – говорится в сообщении.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 119 КК Украины (Убийство, совершенное по неосторожности).

Читайте: В Киеве столкнулись 4 авто – есть пострадавшие

К слову, в Немышлянском районе Харькова взрыв ручной гранаты РГД-5 на территории частного дома повредил окна.

Фото: пресс-служба ГУНП в Закарпатской области

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка