В урочище вблизи села Грабово (Закарпатская область) мужчина застрелил местного жителя.

В урочище вблизи села Грабово (Закарпатская область) мужчина, во время сбора грибов, застрелил местного жителя, приняв его за хищное животное, сообщает пресс-служба ГУНП в Закарпатской области.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что житель села Грабово обнаружил в кустарнике в урочище мужчину с огнестрельным ранением.

– Правоохранители установили, что 20-летний заявитель в лесу во время сбора грибов услышал шум из зарослей и, перепутав потерпевшего с хищным животным, выстрелил в него. После совершенного житель Грабова пытался оказать неотложную помощь раненому и отвезти его в больницу. По дороге в медучреждение 50-летний мужчина скончался. После этого молодой человек запаниковал и сообщил, что нашел погибшего уже подстреленным, – говорится в сообщении.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 119 КК Украины (Убийство, совершенное по неосторожности).

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Фото: пресс-служба ГУНП в Закарпатской области