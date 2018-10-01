В городе Могилев-Подольский 29 сентября зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции после поминального обеда в одном из ресторанов.

Из 64 человек, которые были на поминках, в больнице находятся 24 человека, в том числе один ребенок 9 лет, с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит, сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

Отмечается, что ребенок заболел после употребления блинчиков с творогом и рулета куриного, принесенными с обеда.

Специалисты провели эпидемическое расследование вспышки.

Они выяснили, что обед готовили три работника кафе и постороннее лицо, которое им помогало. У всех работников кафе были медицинские книжки с пройденным осмотрами в июле 2018 года.

– Помещение пищеблока содержится в антисанитарном состоянии, в одном помещении совмещены “горячий цех”, цех холодных закусок и складское помещение. Холодильного оборудования недостаточно, температурный контроль хранения продуктов не проводится, товарное соседство в холодильнике не соблюдается, суточные пробы отсутствуют. Оборудование, вспомогательные столы и инвентарь не имеют маркировки, содержатся в антисанитарном состоянии. Нарушены правила мытья и дезинфекции посуды, – говорится в заключении экспертов.

Они взяли пробы питьевой воды, яиц и майонеза, а также смывы на микрофлору. Работники кафе и их помощник обследованы на носительство возбудителей кишечных инфекций.

Заведение временно закрыли.

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Напомним, после массового отравления водой в оккупированной Макеевке в инфекционные отделения больниц Макеевки и Донецка госпитализировано более 100 человек.