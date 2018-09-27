После массового отравления водой в оккупированной Макеевке госпитализировано более 100 человек.

Количество отравившихся водой в оккупированной Макеевке превысило сотню, сообщил в эфире Громадського радіо представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

– Я предполагаю, что количество отравленных людей будет увеличиваться. Сейчас их более ста человек, – сказал он.

Ранее в Facebook Павел Лисянский сообщал о госпитализации 87 человек, в том числе 4 детей.

По его словам, пострадавших может быть гораздо больше, но получить информацию практически невозможно.

Читайте: Убивают незаметно! Топ-5 болезней из холодильника и как не заразиться

– Как нам сообщают, состояние госпитализированных людей средней тяжести… Оккупационные администрации сознательно занижают количество обратившихся и госпитализированных людей, – рассказал Лисянский.

Ранее сообщалось, что в оккупированной Макеевке (Донецкая область) произошло массовое отравление местных жителей питьевой водой.