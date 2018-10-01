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Масове отруєння на Вінничині: госпіталізовано 24 людини

У місті Могилів-Подільський 29 вересня зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції після поминального обіду в одному з ресторанів.

Отруєння

З 64 людей, які були на поминках, у лікарні перебувають 24 особи, в тому числі одна дитина 9 років, із попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт, повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Зазначається, что дитина захворіла після вживання налисників із сиром та рулета курячого, принесеними з обіду.

Спеціалісти провели епідемічне розслідування спалаху.

Вони з’ясували, що обід готували три працівники кафе та стороння особа, яка їм допомагала. У всіх працівників кафе були медичні книжки з пройденими оглядами в липні 2018 року.

– Приміщення харчоблоку утримується в антисанітарному стані, в одному приміщенні суміщено “гарячий цех”, цех холодних закусок та складське приміщення. Холодильного обладнання недостатньо, температурний контроль зберігання продуктів не проводиться, товарне сусідство в холодильнику не дотримується, добові проби відсутні. Обладнання, допоміжні столи та інвентар не мають маркування, утримуються в антисанітарному стані. Порушені правила миття та дезінфекції посуду, – йдется у висновках експертів.

Вони взяли проби питної води, яєць і майонезу, а також змиви на мікрофлору. Працівники кафе та їх помічник обстежені на носійство збудників кишкових інфекцій.

Заклад тимчасово закрили.

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Нагадаємо, після масового отруєння водою в окупованій Макіївці в інфекційні відділення лікарень Макіївки і Донецька госпіталізовано понад 100 осіб.

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