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В Киеве напали на дом судьи и адвоката – полиция назвала версии

В полиции заявили, что главная версия нападения на частный дом в Киеве – разбой.

– Доминирующая версия – нападение с целью ограбления, она наиболее вероятна, – заявил руководитель ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает Интерфакс-Украина. 

Однако, по его словам, будет проверена и версия совершения преступления на профессиональной почве, так как пострадавший – юрист.

Также Крищенко добавил, что личность застреленного преступника пока не установлена, известно еще как минимум об одном его сообщнике, в настоящее время его разыскивают.

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По факту произошедшего полиция расследует уголовное производство по ст. 348 УК (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ст. 187 (Разбой).

Также сообщается, что пострадавший во время нападения – адвокат, его супруга – судья одного из столичных судов Киева, которая в настоящее время находится в декретном отпуске.

Напомним, в частный дом на Печерске ворвались двое мужчин с огнестрельным оружием  и потребовали от семьи отдать деньги и другие ценности. В результате нападения хозяину дома прострелили обе ноги. Одного из нападавших ликвидировали правоохранители. Также в результате перестрелки пострадал полицейский.

Фото: УНИАН.

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