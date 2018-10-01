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Стрельба в Киеве: ранен полицейский, на месте обнаружен труп

Полиция вввела оперативный план по розыску и задержанию сбежавшего злоумышленника. 

В полиции Киева сообщили подробности ночной стрельбы, в результате которой был ранен полицейский, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что патрульные получили вызов: неизвестные лица ворвались в частный дом с целью ограбления.

– При попытке задержания они открыли огонь по стражам порядка и применили гранату. Полицейские в ответ также применили табельное огнестрельное оружие, однако злоумышленникам удалось скрыться, – рассказал он.

Один полицейский получил огнестрельные ранения, его госпитализировали. Жизни раненого полицейского пока ничего не угрожает.

При осмотре места преступления полицейские обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями.

– Вероятно, убитый причастен к нападению на частный дом. Впоследствии мы будем понимать, из какого именно оружия он застрелен, – предположил Крищенко.

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Сейчас действует специальный оперативный план для розыска и задержания второго преступника.

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Стрельба в Киеве: ранен полицейский, на месте обнаружен труп / 3 фотографии

– Следователи начали уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение, – подытожили в Нацполиции.

Напомним, в Киеве мужчина устроил стрельбу из собственного балкона по детской площадке.

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