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У Києві напали на будинок судді й адвоката – поліція назвала версії

У поліції заявили, що головна версія нападу на приватний будинок у Києві – розбій.

– Домінуюча версія – напад з метою пограбування, вона найбільш імовірна, – заявив керівник ГУ Нацполіціі в Києві Андрій Крищенко, передає Інтерфакс-Україна.

Однак, за його словами, буде перевірена і версія скоєння злочину на професійному ґрунті, бо потерпілий – юрист.

Також Крищенко додав, що особистість застреленого злочинця поки не встановлена, відомо ще як мінімум про один його спільника, на даний момент його розшукують.

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За фактом події поліція розслідує кримінальне провадження за ст. 348 КК (Посягання на життя співробітника правоохоронних органів) і ст. 187 (Розбій).

Також повідомляється, що постраждалий під час нападу – адвокат, а його дружина – суддя одного зі столичних судів Києва, яка на даний момент знаходиться в декретній відпустці.

Нагадаємо, у приватний будинок на Печерську увірвалися двоє чоловіків з вогнепальною зброєю і зажадали, аби сім’я віддала гроші та інші цінності. Внаслідок нападу господареві будинку прострелили обидві ноги. Одного з нападників ліквідували правоохоронці. Також внаслідок перестрілки постраждав поліцейський.

Фото: УНІАН.

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