В Днепре от отравления грибами умер семилетний мальчик.
По данным местного издания Наше місто, ребенок отравился сырым грибом, который нашел во время прогулки еще 30 сентября. Дома у него начались понос и рвота, но мальчик только через два дня признался родителям, что нашел на улице гриб и съел его. Пострадавшего срочно доставили в больницу.
Врачи оценили его состояние как тяжелое и 3 октября больного должны были отправить на лечение в Охматдет в Киев. Однако ребенок до этого не дожил.
Сейчас полиция проводит первоочередные меры для установления всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба региональной Нацполиции.
Если правоохранители выявят признаки невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком, что могло привести к его смерти, материалы будут внесены в Единый реестр досудебных расследований.
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К слову, в Кривом Роге (Днепропетровская область) напротив Нацлотереи убили мужчину.