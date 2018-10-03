У Дніпрі від отруєння грибами помер семирічний хлопчик.

За даними місцевого видання Наше місто, дитина отруїлася сирим грибом, який знайшла під час прогулянки ще 30 вересня. Вдома у хлопчика трапився розлад шлунку, але хлопчик лише через два дні зізнався батькам, що знайшов на вулиці гриб і з’їв його. Постраждалого терміново доставили у лікарню.

Лікарі оцінили його стан як важкий і 3 жовтня хворого повинні були відправити на лікування до Києва. Однак дитина до цього не дожила.

Зараз поліція проводить першочергові заходи для встановлення всіх обставин події, повідомляє прес-служба регіональної Нацполіції.

Якщо правоохоронці виявлять ознаки невиконання батьками обов’язків по догляду за дитиною, що могло призвести до його смерті, матеріали будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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До речі, у Кривому Розі (Дніпропетровська область) навпроти Нацлотереї вбили чоловіка.