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Зарезали во время ссоры: в Кривом Роге убит мужчина

В Кривом Роге (Днепропетровская область) напротив Нацлотереи убили мужчину.

Об этом в среду, 3 октября, сообщает местное издание 1kr.ua.

Отмечено, что инцидент произошел около регулируемого пешеходного перехода недалеко от перекрестка улицы Есенина и проспекта Гагарина.

По предварительной информации, между тремя мужчинами возникла ссора. Один из них получил ножевое ранение и скончался, другой – госпитализирован, третий участник конфликта скрылся с места происшествия.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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К слову, в городе Вишневое под Киевом женщина убила 74-летнюю мать канцелярским ножом и ножницами, а затем задушила электрическим кабелем.

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