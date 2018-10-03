В Кривом Роге (Днепропетровская область) напротив Нацлотереи убили мужчину.
Об этом в среду, 3 октября, сообщает местное издание 1kr.ua.
Отмечено, что инцидент произошел около регулируемого пешеходного перехода недалеко от перекрестка улицы Есенина и проспекта Гагарина.
По предварительной информации, между тремя мужчинами возникла ссора. Один из них получил ножевое ранение и скончался, другой – госпитализирован, третий участник конфликта скрылся с места происшествия.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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К слову, в городе Вишневое под Киевом женщина убила 74-летнюю мать канцелярским ножом и ножницами, а затем задушила электрическим кабелем.
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