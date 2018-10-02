В городе Вишневое под Киевом женщина убила 74-летнюю мать канцелярским ножом и ножницами, а затем задушила электрическим кабелем.

Сообщение об убийстве женщины в Вишневом поступило в полицию вечером. Окровавленное тело нашла соседка 74-летней погибшей.

– На ее теле обнаружены телесные повреждения в виде странгуляционной борозды на шее, забойная рана головы и ножевые ранения на спине, – сообщает Нацполиция.

Выяснилось, что смертельные травмы пенсионерке нанесла дочь во время драки.

Канцелярским ножом и ножницами она нанесла пять колото-резаных ран по различным частям тела, две из которых проникающие.

После этого решила задушить мать электрическим кабелем.

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Полиция задержала женщину при попытке покинуть помещение.

Открыто уголовное производство. Женщине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

К слову, ранее в Киеве нашли труп мужчины с отрезанными гениталиями.