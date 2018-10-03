У Кривому Розі (Дніпропетровська область) навпроти Нацлотереї вбили чоловіка.

Про це в середу, 3 жовтня, повідомляє місцеве видання 1kr.ua.

Відзначено, що інцидент стався біля регульованого пішохідного переходу недалеко від перехрестя вулиці Єсеніна і проспекту Гагаріна.

За попередньою інформацією видання, між трьома чоловіками виникла сварка. Один з них отримав ножове поранення і помер, інший – госпіталізований, третій учасник конфлікту зник з місця події.

Зараз правоохоронці з’ясовують обставини події.

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До речі, у місті Вишневе під Києвом жінка била 74-річну матір канцелярським ножем і ножицями, а потім задушила електричним кабелем.