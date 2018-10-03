PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Зарізали під час сварки: у Кривому Розі вбили чоловіка/

Зарізали під час сварки: у Кривому Розі вбили чоловіка

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) навпроти Нацлотереї вбили чоловіка.

Про це в середу, 3 жовтня, повідомляє місцеве видання 1kr.ua.

Відзначено, що інцидент стався біля регульованого пішохідного переходу недалеко від перехрестя вулиці Єсеніна і проспекту Гагаріна.

За попередньою інформацією видання, між трьома чоловіками виникла сварка. Один з них отримав ножове поранення і помер, інший – госпіталізований, третій учасник конфлікту зник з місця події.

Зараз правоохоронці з’ясовують обставини події.

Читайте: Посварився з дівчиною: у Стамбулі авто в’їхало у натовп

До речі, у місті Вишневе під Києвом жінка била 74-річну матір канцелярським ножем і ножицями, а потім задушила електричним кабелем.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Кривому Розі знайшли дітей-мауглі
Тиждень бігали голодними по вулицях. У Кривому Розі знайшли дітей-мауглі
Різала ножем і душила кабелем. У Вишневому жінка вбила матір
Вбивство Тари Фарес
В Іраку застрелили переможницю конкурсу краси
убийство в киеве
Схожий на розшукуваного педофіла: у Києві знайшли труп з відрізаними геніталіями
У Кривому Розі маршрутка врізалася в дерево: постраждало 10 осіб
Вбивство чоловіка у виші Харкова
У харківському університеті вбили чоловіка (18+)
У Дніпрі знайшли відрубану голову чоловіка
Били совком і цеглою: на Вінниччині підлітки замордували 90-річну жінку
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка