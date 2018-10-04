В Боярке Киевской области россиянин в течение года развращал 7-летнюю дочь своего товарища.
– 44-летний гражданин России, который уже имел проблемы с законом, в течение года совершал развратные действия в отношении малолетней дочери своего товарища. Мужчина удовлетворял свою половую страсть в процессе вымышленной им игры с малолетней девочкой. Осознавая характер своих преступных действий и убедившись, что за ним никто не наблюдает, периодически совершал развратные действия, имевшие физический характер, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Киевской области.
Доказать причастность подозреваемого к преступлению удалось с помощью СМС, которые он хранил в своем телефоне.
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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
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Ранее Факты ICTV писали, что в городе Конотоп Сумской области задержали извращенца, который любил “отдыхать” с малолетними мальчиками.
Фото: police_ukraine