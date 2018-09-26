Похож на разыскиваемого педофила: в Киеве нашли труп с отрезанными гениталиями

На Троещине в Киеве найден труп мужчины с признаками насильственной смерти – ему отрезали гениталии.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
Личность жертвы пока не установлена, на вид мужчине 45-50 лет.
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– Но найденный мужчина, по предварительным признакам, похожий на разыскиваемого педофила, — говорится в сообщении.
О подробностях инцидента пока не известно, делом занимается полиция.
К слову, на железнодорожном перегоне между станциями Дарница и Киев-Днепровская 25 сентября, около 21.15, электричка насмерть сбила мужчину.
Фото: dreamstime.
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