У Боярці Київської області росіянин протягом року розбещував 7-річну доньку свого товариша.

– 44-річний громадянин Росії, який вже мав проблеми із законом, упродовж року вчиняв розпусні дії відносно малолітньої доньки свого товариша. Чоловік задовольняв свою статеву пристрасть у процесі видуманої ним гри з малолітньою дівчинкою. Усвідомлюючи характер своїх злочинних дій та пересвідчившись, що за ним ніхто не спостерігає, періодично вчиняв розпусні дії, що мали фізичний характер, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Київській області.

Довести причетність підозрюваного до злочину вдалося за допомогою СМС, які він зберігав у своєму телефоні.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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Раніше Факти ICTV писали, що у місті Конотоп Сумської області затримали розпусника, який полюбляв “відпочивати” з малолітніми хлопчиками.

Фото: police_ukraine