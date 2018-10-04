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На Київщині росіянин рік розбещував 7-річну доньку товариша

У Боярці Київської області росіянин протягом року розбещував 7-річну доньку свого товариша.

– 44-річний громадянин Росії,  який вже мав проблеми із законом, упродовж року вчиняв розпусні дії відносно малолітньої доньки свого товариша. Чоловік задовольняв свою статеву пристрасть у процесі видуманої ним гри з малолітньою дівчинкою.  Усвідомлюючи характер своїх злочинних дій та пересвідчившись, що за ним ніхто не спостерігає, періодично вчиняв розпусні дії, що мали фізичний характер, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Київській області. 

Довести причетність підозрюваного до злочину вдалося за допомогою СМС, які він зберігав у своєму телефоні.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Ви за оприлюднення даних засуджених за педофілію?

  • Так 95%, 4744 votes
    4744 votes 95%
    95%
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    254 votes 5%
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Всього голосів: 4998

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Конотоп Сумської області затримали розпусника, який полюбляв “відпочивати” з малолітніми хлопчиками.

Фото: police_ukraine

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