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В Киеве водитель в авто утонул в Днепре

Спасатели обнаружили тело мужчины в автомобиле, который скатился в реку Днепр.

Об этом пишет Киев оперативный.

4 октября в 11.38  поступило сообщение о том, что неподалеку от ул. Днепровская набережная, в Дарницком районе столицы, в реку Днепр скатился легковой автомобиль, водитель которого не выплыл.

На место происшествия немедленно прибыло дежурное отделение 15-й Государственной пожарно-спасательной части и спасатели группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали автомобиль и обнаружили в нем тело погибшего водителя 1959 года рождения.

Автомобиль находился на расстоянии 25 м от берега и на глубине 6 м.

Сейчас причины трагедии выясняют правоохранительные органы.

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В Киеве водитель в авто утонул в Днепре / 3 фотографии

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К слову, в Житомирской области автомобиль Аudі-100 съехал в воду и утонул вместе с водителем, который в это время спал в салоне.

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