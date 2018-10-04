Рятувальники виявили тіло чоловіка в автомобілі, який скотився у річку Дніпро.

Про це пише Київ оперативний.

4 жовтня об 11.38 до столичної Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що неподалік від вул. Дніпровська набережна, що у Дарницькому районі столиці, у річку Дніпро скотився легковий автомобіль, водій якого не виплив.

На місце події негайно прибуло чергове відділення 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та рятувальники групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві. За допомогою водолазно-рятувального спорядження рятувальники дістали автомобіль і виявили у ньому тіло загиблого водія 1959 року народження.

Автомобіль знаходився на відстані 25 м від берега та на глибині 6 м.

Наразі встановленням причини трагедії займаються правоохоронні органи.





У Києві водій в авто втопився у Дніпрі / 3 фотографии

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До речі, у Житомирській області автомобіль Аudі-100 з’їхав у воду та втопився разом із водієм, який у цей час спав у салоні.