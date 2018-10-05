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Стрельба возле школы в Мексике: погибли пять полицейских

В Гуаямасе (Мексика) недалеко от школы произошла стрельба, в результате которой были убиты пятеро полицейских, еще двое ранены.

Об этом сообщает Excelsior.

Сначала вооруженные нападавшие открыли огонь по патрульной машине, убив трех полицейских, и попытались скрыться с места преступления

По дороге их пытался остановить безоружный дорожный полицейский, его бандиты также застрелили.

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Позже скончался еще один полицейский, раненый во время стрельбы.

По данным издания, нападение произошло возле одной из местных школ в момент, когда завершился учебный день, и детей забирали из учебного заведения. Стрельба вызвала панику среди учащихся и их родителей, но никто из них не пострадал.

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Стрельба возле школы в Мексике: погибли пять полицейских / 5 фотографий

Напомним, 18 сентября в окрестностях города Гвадалахара (Мексика) обнаружили грузовик, в котором находилось 157 трупов.

Фото: Especial.

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