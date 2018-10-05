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Стрілянина біля школи у Мексиці: загинули п’ять поліцейських

У Гуаямасі (Мексика) недалеко від школи сталася стрілянина, в результаті якої були вбиті п’ятеро поліцейських, ще двоє поранені.

Про це повідомляє Excelsior.

Спочатку озброєні нападники відкрили вогонь по патрульній машині, убивши трьох поліцейських, і спробували втекти з місця злочину

По дорозі їх намагався зупинити беззбройний дорожній поліцейський, його бандити також застрелили.

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Пізніше помер ще один поліцейський, поранений під час стрілянини.

За даними видання, напад стався біля однієї з місцевих шкіл в момент, коли завершився навчальний день, і дітей забирали з навчального закладу. Стрілянина викликала паніку серед учнів та їхніх батьків, але ніхто з них не постраждав.

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Стрілянина біля школи у Мексиці: загинули п’ять поліцейських / 5 фотографий

Нагадаємо, 18 вересня в околицях міста Гвадалахара (Мексика) виявили вантажівку, в якій знаходилося 157 трупів.

Фото: Especial.

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