Автобус, следовавший из Черкасс в село Степное Черкасской области загорелся во время движения.
Об этом пишет
со ссылкой на очевидцев. vikka.ua
Происшествие случилось на автодороге между селом Малеевка и пгт Чернобай около семи часов вечера.
Водителю удалось самостоятельно ликвидировать возгорание и продолжить движение.
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К слову, 21 сентября около 14.00 на автодороге возле села Штеповка (Сумская область)
, в салоне которого находились 20 воспитанников Хоружевского центра социально-психологической реабилитации детей и двое сопровождающих. загорелся автобус
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