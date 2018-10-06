Автобус, следовавший из Черкасс в село Степное Черкасской области загорелся во время движения.

Об этом пишет vikka.ua со ссылкой на очевидцев.

Происшествие случилось на автодороге между селом Малеевка и пгт Чернобай около семи часов вечера.

Водителю удалось самостоятельно ликвидировать возгорание и продолжить движение.

К слову, 21 сентября около 14.00 на автодороге возле села Штеповка (Сумская область) загорелся автобус, в салоне которого находились 20 воспитанников Хоружевского центра социально-психологической реабилитации детей и двое сопровождающих.