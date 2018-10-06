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В Киеве перевернулся автобус – есть пострадавшие

На Окружной дороге в Киеве в результате ДТП перевернулся микроавтобус.

В группе dtp.kiev.ua в Facebook сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие, однако их количество не уточняется.

– Опять Окружная, опять перевертыш с пострадавшими. Серьезное ДТП в Киеве возле Обойного рынка, – говорится в сообщении.

Подробности происшествия и детальная информация о пострадавших уточняются. На месте полиция и скорая.

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Читайте: В Киеве мужчины устроили драку в кафе и расстреляли охранников

К слову, возле села Рогозев недалеко от Борисполя столкнулись автомобиль Славута и маршрутка Киев-Черкассы.

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