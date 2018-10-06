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На Черкащині автобус з пасажирами загорівся під час руху

Автобус, який прямував з Черкас до села Степове Черкаської області загорівся під час руху.

Про це пише vikka.ua з посиланням на очевидців.

Подія трапилася на автодорозі між селом Маліївка та смт Чорнобай близько сьомої години вечора.

Водієві вдалося самостійно ліквідувати загоряння і продовжити рух.


Читайте: У Києві перекинувся автобус – є постраждалі

До речі, 21 вересня близько 14.00 на автодорозі біля села Штепівка (Сумська область) загорівся автобус, в салоні якого знаходилися 20 вихованців Хоружівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та двоє супроводжуючих.

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