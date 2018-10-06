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У Києві перекинувся автобус – є постраждалі

На Окружній дорозі у Києві у результаті ДТП перекинувся мікроавтобус.

У групі dtp.kiev.ua у Facebook повідомляється, що у результаті аварії є потерпілі, проте їх кількість не уточнюється.

– Знову Окружна, знову ДТП з постраждалими. Серйозна ДТП у Києві біля ринку, – йдеться у повідомленні.

На місці поліція і швидка.

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Читайте: У Києві чоловіки влаштували бійку в кафе і розстріляли охоронців

До речі, біля села Рогозів неподалік Борисполя зіштовхнулися автомобіль Славута та маршрутка Київ-Черкаси.

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