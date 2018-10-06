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В Киеве мужчины устроили драку в кафе и расстреляли охранников

В Киеве в кафе на ул.М.Гришко в ночь на субботу трое мужчин спровоцировали драку и ранили из огнестрельного оружия двоих охранников, которые пытались унять правонарушителей.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции г.Киева на странице в соцсети Facebook, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Дарницкого управления полиции в 4.25. На вызов сразу прибыли патрульные полицейские и выехала следственно-оперативная группа.

– Во время общения со свидетелями выяснилось, что конфликт начали трое нетрезвых мужчин. Когда их попытались успокоить работники заведения, они устроили драку, а один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов. В результате двое охранников получили ранения в ногу и руку соответственно, им оказывают необходимую помощь, – цитирует пресс-служба начальника Дарницкого управления полиции Сергея Чернышева.

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В Киеве мужчины устроили драку в кафе и расстреляли охранников / 2 фотографии

По его словам, одного из правонарушителей задержали на месте преступления, еще двоих – полицейские выявили неподалеку.

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Следователи провели тщательный осмотр места происшествия, пообщались со свидетелями и очевидцами, а затем начали уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное правонарушение грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве в подъезде дома неизвестные устроили стрельбу.

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