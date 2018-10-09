Продолжаются сильные взрывы на складе 6-м арсенале боеприпасов в Ичне Черниговской области. Скорее всего, это очередная диверсия РФ, которая централизованно уничтожает запасы наших боеприпасов.

Об этом заявил военный эксперт Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

– Сейчас, конечно, опять пойдут слухи о ревизиях, что, мол, сами воруют и подрывают. Но все это – чушь, – пишет Бутусов.

Во-первых, ворам взрывать склады не стоит, они никаких ревизий не боятся, им склады наоборот – целые нужны, наши старые боеприпасы никто не стремится уже похищать, они уже все давно превысили предельные сроки хранения и нуждаются в проверке и переснаряжении.

Во-вторых, никаких следов продажи фрагментов боеприпасов или целых боеприпасов нет, а если бы что-то кто-то хотел украсть после Балаклеи и Калиновки, то уже давно бы засветились эти предметы.

– О том, что это диверсия, как обычно, неприятно слышать тем, кто отвечает за наземную охрану и за ПВО, но это – диверсия.

По его словам, Ичня находится ближе всего к РФ, туда беспилотник также долетит, как долетел до Балаклеи. Так что, не воровство это, а нападение.

Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне Кража

Диверсия

Поджог

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Напомним, взрывы в Ичне произошли 9 октября около 3.30. Продолжается эвакуация населения города.