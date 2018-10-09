Тривають сильні вибухи на складі 6-му арсеналі боєприпасів в Ічні Чернігівської області. Швидше за все, це чергова диверсія РФ, яка централізовано знищує запаси наших боєприпасів.
Про це заявив військовий експерт Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.
– Зараз, звичайно, знову підуть чутки про ревізії, що, мовляв, самі крадуть і підривають. Але все це – нісенітниця, – пише Бутусов.
По-перше, злодіям підривати склади не варто, вони жодних ревізій не бояться, їм склади навпаки – цілі потрібні, наші старі боєприпаси ніхто не прагне вже викрадати, вони вже всі давно перевищили граничні терміни зберігання і потребують перевірки та переспорядження.
По-друге, жодних слідів продажу фрагментів боєприпасів або цілих боєприпасів немає, а якщо хтось хотів вкрасти щось після Балаклеї і Калинівки, то вже давно б засвітилися ці предмети.Читайте: Вибухи в Ічні: Муженко прибув у штаб ліквідації
– Про те, що це диверсія, як зазвичай, неприємно чути тим, хто відповідає за наземну охорону і за ППО, але це – диверсія.
За його словами, Ічня знаходиться найближче до РФ, туди безпілотник також долетить, як долетів до Балаклеї. Так що, не крадіжка це, а напад.
Причина вибухів складів боєприпасів в Ічні
Нагадаємо, вибухи в Ічні сталися 9 жовтня близько 3.30. Розпочалася евакуація населення міста.