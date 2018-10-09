Сегодня произошел масштабный взрыв на технической территории арсенала номер 6 возле города Ичня Черниговской области. В этом райцентре проживает примерно 11 тыс. людей. Идет эвакуация населения.

Информацию о взрывах подтвердили в Генштабе ВСУ.

– В 3.00 30 минут поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории, – говорится в сообщении.

Осуществляется эвакуация людей в Киев, Чернигов, Нежин, Прилуки и Парафиивку. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.

Сообщается, что примерная зона поражения составляет 6 километров.

На место выехала оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба.

Украинцы, у кого есть возможность помочь, помогают вывозить людей.

– Сватово-Балаклея-Калиновка-Ичня. Разумеется, скорее всего это очередная диверсия РФ, которая централизованно уничтожает запасы наших боеприпасов, – пишет военный эксперт Юрий Бутусов.

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Напомним, как в мае в Балаклее произошел пожар с последующей детонацией остатков снарядов.