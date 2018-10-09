Перед пожаром на военных складах боеприпасов в Ичне произошло 4 взрыва на территории арсенала.

Об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко на брифинге Минобороны.

– По данным Оперативной группы Генштаба, которая провела опрос часовых на постах, они подтверждают факт взрывов, то есть подрыва, в четырех местах арсенала.

При чем эти взрывы были в разных местах арсенала, вследствие чего возник пожар.

Одновременно два взрыва и потом через пять минут еще два взрыва говорит о том, что это, наверное, диверсия.

Если бы это был одиночный взрыв на складах, или там работали люди и был день, и прочее, можно было бы говорить о более высокой вероятности других версий.

Я не выдвигаю версии, а говорю о фактах, – отметил он.