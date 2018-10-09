Перед пожаром на военных складах боеприпасов в Ичне произошло 4 взрыва на территории арсенала.
Об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко на брифинге Минобороны.
Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне
- Поджог 40%, 34 голоса34 голоса 40%40%
- Халатность 34%, 29 голосов29 голосов 34%34%
- Кража 21%, 18 голосов18 голосов 21%21%
- Диверсия 6%, 5 голосов5 голосов 6%6%
– По данным Оперативной группы Генштаба, которая провела опрос часовых на постах, они подтверждают факт взрывов, то есть подрыва, в четырех местах арсенала.
При чем эти взрывы были в разных местах арсенала, вследствие чего возник пожар.
Одновременно два взрыва и потом через пять минут еще два взрыва говорит о том, что это, наверное, диверсия.
Если бы это был одиночный взрыв на складах, или там работали люди и был день, и прочее, можно было бы говорить о более высокой вероятности других версий.
Я не выдвигаю версии, а говорю о фактах, – отметил он.
По его словам, пожаром охвачено 10% технической территории арсенала.
Пострадавших на территории склада нет. Склад охранялся средствами противодействия БПЛА.
Перед взрывами со складов вывезли половину имеющихся боеприпасов. На складах не хранились крупнокалиберные боеприпасы, например для Буков.
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