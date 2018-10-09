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Пожежа в Ічні розпочалася з чотирьох вибухів – Міноборони

Перед пожежею на військових складах боєприпасів в Ічні сталося 4 вибухи на території арсеналу.

Вибух в Ічні

Про це заявив заступник начальника Генштабу ЗСУ Родіон Тимошенко на брифінгу Міноборони.

Причина вибухів складів боєприпасів в Ічні

  • Диверсія 40%, 51 vote
    51 vote 40%
    40%
  • Крадіжка 33%, 42 votes
    42 votes 33%
    33%
  • Недбалість 20%, 26 votes
    26 votes 20%
    20%
  • Підпал 6%, 8 votes
    8 votes 6%
    6%
Всього голосів: 127

– За даними Оперативної групи Генштабу, яка провела опитування вартових на постах, вони підтверджують факт вибухів, тобто підриву, в чотирьох місцях арсеналу.

При чому ці вибухи були в різних місцях арсеналу, внаслідок чого виникла пожежа.

Одночасно два вибухи і потім через п’ять хвилин ще два вибухи говорять про те, що це, напевно, диверсія.

Якби це був поодинокий вибух на складах, або там працювали люди і був день, та інше, можна було б говорити про більш високу ймовірність інших версій.

Я не висуваю версії, а говорю про факти, – зауважив він.

За його словами, пожежею охоплено 10% технічної території арсеналу.

Постраждалих на території складу немає. Склад охоронявся засобами протидії БПЛА.

Перед вибухами зі складів вивезли половину наявних боєприпасів. На складах не зберігалося крупнокаліберних боєприпасів, наприклад до Буків.
Читайте: Треті за розмірами і проблемні - що відомо про склади в Ічні Перше відео вибухів складів боєприпасів біля Ічні Вибухи в Ічні: всі версії

Більше про вибухи в Ічні – в онлайні Фактів ICTV.

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