Перед пожежею на військових складах боєприпасів в Ічні сталося 4 вибухи на території арсеналу.

Про це заявив заступник начальника Генштабу ЗСУ Родіон Тимошенко на брифінгу Міноборони.

– За даними Оперативної групи Генштабу, яка провела опитування вартових на постах, вони підтверджують факт вибухів, тобто підриву, в чотирьох місцях арсеналу.

При чому ці вибухи були в різних місцях арсеналу, внаслідок чого виникла пожежа.

Одночасно два вибухи і потім через п’ять хвилин ще два вибухи говорять про те, що це, напевно, диверсія.

Якби це був поодинокий вибух на складах, або там працювали люди і був день, та інше, можна було б говорити про більш високу ймовірність інших версій.

Я не висуваю версії, а говорю про факти, – зауважив він.