Перед пожежею на військових складах боєприпасів в Ічні сталося 4 вибухи на території арсеналу.
Про це заявив заступник начальника Генштабу ЗСУ Родіон Тимошенко на брифінгу Міноборони.
Причина вибухів складів боєприпасів в Ічні
- Диверсія 40%, 51 vote51 vote 40%40%
- Крадіжка 33%, 42 votes42 votes 33%33%
- Недбалість 20%, 26 votes26 votes 20%20%
- Підпал 6%, 8 votes8 votes 6%6%
– За даними Оперативної групи Генштабу, яка провела опитування вартових на постах, вони підтверджують факт вибухів, тобто підриву, в чотирьох місцях арсеналу.
При чому ці вибухи були в різних місцях арсеналу, внаслідок чого виникла пожежа.
Одночасно два вибухи і потім через п’ять хвилин ще два вибухи говорять про те, що це, напевно, диверсія.
Якби це був поодинокий вибух на складах, або там працювали люди і був день, та інше, можна було б говорити про більш високу ймовірність інших версій.
Я не висуваю версії, а говорю про факти, – зауважив він.
За його словами, пожежею охоплено 10% технічної території арсеналу.
Постраждалих на території складу немає. Склад охоронявся засобами протидії БПЛА.
Перед вибухами зі складів вивезли половину наявних боєприпасів. На складах не зберігалося крупнокаліберних боєприпасів, наприклад до Буків.
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