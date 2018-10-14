Ночью 14 октября на улице Зодчих, 80А в Киеве произошел взрыв бытового газа на 8 этаже многоэтажного дома.

Об этом сообщает в Facebook Киев оперативный.

По одной из версий, в квартире, где проживает неблагополучная семья (мать и сын), накануне происходило распитие алкогольных напитков. После застолья хозяева улеглись спать, оставив на газовой плите что-то готовиться.

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По мнению пожарных, что сквозняк задул конфорку, в результате чего прогремел взрыв. Взрывной волной повыбивало стекла и сильно повредило двери во всем парадном. Обошлось без жертв.

Хозяйку квартиры госпитализировали в Больницу скорой помощи, а мужчине оказали помощь на месте.

На месте работают сотрудники всех оперативных служб столицы.











Ночью в Киеве прогремел взрыв в квартире многоэтажки / 6 фотографий

К слову, в августе, в жилом доме на Куреневке в Киеве в одной из квартир прогремели два взрыва.