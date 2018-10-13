На проспекте Независимости в Черновцах девушка-водитель въехала в джип во время прямой трансляции в Instagram.

Видео ДТП в прямом эфире опубликовала группа СтопХам Буковина в Facebook.

Авария произошла на проспекте Независимости в Черновцах.

На видео водитель начинает вести прямую трансляцию в соцсети и призывает девушку-пассажира, которую называет кумой, позировать на камеру.

Уже через несколько секунд слышен мощный звук удара.

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После ДТП трансляция не прекратилась, поэтому на видео слышно, как одна из девушек спрашивает: “Кума, ты жива?” и пытается найти телефон.

По предварительным данным, погибших в результате ДТП нет.

Ранее стало известно, что в Украине могут ввести обязательный техосмотр и тахографы. Эти и другие сюрпризы Мининфраструктуры готовит для водителей, чтобы снизить аварийность на дорогах.