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Вночі у Києві прогримів вибух у квартирі багатоповерхівки

Вночі 14 жовтня на вулиці Зодчих, 80А у Києві стався вибух побутового газу на 8 поверсі багатоповерхового будинку.

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Про це повідомляє у Facebook Київ оперативний.

За однією з версій, в квартирі, де проживає неблагополучна сім’я (мати і син), напередодні відбувалося розпивання алкогольних напоїв. Після застілля господарі вляглися спати, залишивши на газовій плиті щось готуватися.

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На думку пожежників, протяг задув конфорку, в результаті чого прогримів вибух. Вибуховою хвилею повибивало скло і сильно пошкодило двері у всьому парадному. Обійшлося без жертв.

Хазяйку квартири госпіталізували в Лікарню швидкої допомоги, а чоловікові надали допомогу на місці.

На місці працюють співробітники всіх оперативних служб столиці.

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Вночі у Києві прогримів вибух у квартирі багатоповерхівки / 6 фотографий

До слова, в серпні, у житловому будинку на Куренівці в Києві в одній з квартир прогриміли два вибухи.

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