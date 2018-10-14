Вночі 14 жовтня на вулиці Зодчих, 80А у Києві стався вибух побутового газу на 8 поверсі багатоповерхового будинку.
Про це повідомляє у Facebook Київ оперативний.
За однією з версій, в квартирі, де проживає неблагополучна сім’я (мати і син), напередодні відбувалося розпивання алкогольних напоїв. Після застілля господарі вляглися спати, залишивши на газовій плиті щось готуватися.
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На думку пожежників, протяг задув конфорку, в результаті чого прогримів вибух. Вибуховою хвилею повибивало скло і сильно пошкодило двері у всьому парадному. Обійшлося без жертв.
Хазяйку квартири госпіталізували в Лікарню швидкої допомоги, а чоловікові надали допомогу на місці.
На місці працюють співробітники всіх оперативних служб столиці.
До слова, в серпні, у житловому будинку на Куренівці в Києві в одній з квартир прогриміли два вибухи.