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В Азовском море зафиксировали землетрясение

Сегодня в Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км.

Эпицентр землетрясения находился в 58 км от Бердянска Запорожской области, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

– Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло 15 октября в Азовском море. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км в 13.42, – говорится в сообщении.

На данный момент информации о повреждениях или жертвах нет.

Читайте: На Гаити произошло землетрясение: 17 человек погибли

Напомним, на Курилах произошло сильное землетрясение.

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