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На Курилах произошло сильное землетрясение

В Охотском море возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла.

Землетрус

Возле Курильских островов в Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла, сообщает Интерфакс.

– Землетрясение зарегистрировано в субботу в 22.10 по сахалинскому времени с эпицентром в 269 км к юго-западу от города Северо-Курильска (остров Парамушир, Северные Курилы) на глубине 509 км, – говорится в сообщении.

В населенных пунктах землетрясение не почувствовали, тревога цунами не объявлялась.

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К слову, ураган Майкл, который обрушился на Флориду (США) может стать самым мощным ураганом на северо-западной части штата за всю историю метеорологических наблюдений с 1851 года.

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