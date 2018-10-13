В Охотском море возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла.

Возле Курильских островов в Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла, сообщает Интерфакс.

– Землетрясение зарегистрировано в субботу в 22.10 по сахалинскому времени с эпицентром в 269 км к юго-западу от города Северо-Курильска (остров Парамушир, Северные Курилы) на глубине 509 км, – говорится в сообщении.

В населенных пунктах землетрясение не почувствовали, тревога цунами не объявлялась.

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