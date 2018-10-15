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В Азовському морі зафіксували землетрус

Сьогодні в Азовському морі стався землетрус магнітудою 4,7 бала. Підземні поштовхи зафіксували на глибині 10 км.

Епіцентр землетрусу знаходився за 58 км від Бердянська Запорізької області, повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

– Землетрус магнітудою 4,7 бала стався 15 жовтня  в Азовському морі. Підземні поштовхи зафіксували на глибині 10 км о 13.42, – сказано у повідомлені.

Наразі інформації щодо пошкоджень чи жертв немає.

Читайте: На Гаїті стався землетрус: 17 осіб загинули

Нагадаємо, на Курилах стався сильний землетрус.

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