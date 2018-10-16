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Вниз головой: в Киеве подростки устроили экстремальную фотосессию

В Киеве возле станции метро Славутич подростки устроили экстремальную фотосессию.

Одна из девушек повисла вниз головой на перекладине ограждения крыши, чтобы сделать удачное фото, сообщает dtp.kiev.ua.

Читайте: Упал в шахту лифта: в Киеве на стройке разбился подросток

– Бедные родители, И все ради фото, Жесть. В подростков вообще голову отшибло. Висит вниз головой, – пишут пользователи в комментариях.

Ранее Факты ICTV писали, что в Мариуполе сегодня в 9.30 утра две девочки, 14 и 16 лет, спрыгнули с крыши 12-этажного дома.

Фото и видеоdtp.kiev.ua.

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