В Киеве возле станции метро Славутич подростки устроили экстремальную фотосессию.
Одна из девушек повисла вниз головой на перекладине ограждения крыши, чтобы сделать удачное фото, сообщает dtp.kiev.ua.
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– Бедные родители, И все ради фото, Жесть. В подростков вообще голову отшибло. Висит вниз головой, – пишут пользователи в комментариях.
Ранее Факты ICTV писали, что в Мариуполе сегодня в 9.30 утра две девочки, 14 и 16 лет, спрыгнули с крыши 12-этажного дома.
Фото и видео: dtp.kiev.ua.
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