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Догори дригом: у Києві підлітки влаштували екстремальну фотосесію

У Києві біля станції метро Славутич підлітки влаштували екстремальну фотосесію.

Одна з дівчат повисла вниз головою на перекладині на даху, щоб зробити вдале фото, повідомляє dtp.kiev.ua.

Читайте: Упав у шахту ліфта: в Києві на будівництві розбився підліток

– Бідні батьки, І все заради фото,  У підлітків взагалі голову відшибло. Висить догори дригом, – пишуть користувачі у коментарях.

Раніше Факти ICTV писали, що у Маріуполі сьогодні о 9.30 ранку дві дівчини, 14 і 16 років, зістрибнули з даху 12-поверхового будинку.

Фото і відео: dtp.kiev.ua.

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